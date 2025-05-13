诺基亚n76上市时间

2007年，第一季度里，诺基亚N76手机首次亮相市场，其正式上市时间为2月份。当时，这款手机是诺基亚旗下高端翻盖手机系列中的一员，搭载了Symbian S60第三版操作系统。

诺基亚N系列的N76，以其时尚的外观和多功能性受到青睐。该手机在发布之初，配备了2.4英寸的1600万色TFT主显示屏，同时外屏为1.36英寸的26万色TFT。另外，它还配备了200万像素的摄像头，并具备蓝牙2.0功能和microSD卡的扩展能力。

N76在上市初期主要锁定的是商务人士和科技爱好者群体，其售价大致位于450到500美元的区间。这款手机在2007年的MWC世界移动通信展览会上首次向公众亮相，随后便开始在多个国际市场逐步推广并销售。





值得注意的是，N76手机使用了那个时期不多见的钢铁材质外壳以及光滑的镜面设计，其重量轻至115克，厚度仅为13.7毫米，这在当时算是极为轻薄的一款翻盖手机。尤其是它的红色版型，深受众多女性用户的青睐。

N76这款操作系统搭载了Symbian 9.2系统，并运用了Series 60 3.1的用户界面设计。它具备查看和编辑多种办公文档的能力。而且，它的音乐播放功能也十分出色，内置的音乐播放器能够支持多种音频格式。

这款手机在中国大陆的发售时间略晚于全球市场，大概在2007年5月左右开始推向市场。由于其时尚的外观和相对较高的价格，N76在那个时期被视为诺基亚的旗舰产品之一。