OPPO A115是一款颇受欢迎的功能手机，主要面向那些只需求进行简单通话和基本操作的用户群体。该手机采用了直板式的造型设计，配备了一块2.4英寸的QVGA显示屏。另外，它具备双卡双待的便捷功能。手机键盘布局沿用传统的T9格式，按键反馈舒适，非常适合中老年用户使用，或者作为备用手机的选择。

OPPO A115在硬件方面，使用了MTK品牌的处理器，同时拥有32MB的运行内存和64MB的存储空间。而且，它还支持最高至16GB的存储扩充功能。手机配备了30万像素的后置摄像头，足以应对日常的拍照和录像需求。电池容量为1000mAh，并且设计为可拆卸式，在2G网络条件下，可以保证较长的待机时间。

功能特色包括：

1. 支持FM收音机功能

2. 内置MP3播放器

3. 提供手电筒功能





4. 具备基本的WAP浏览器

5. 支持蓝牙2.0传输

OPPO A115的性能相较于智能手机略显不足，不过它的操作界面简单易上手，通信质量稳定可靠，而且价格十分亲民。因此，在特定用户群体中，它依然颇受欢迎。尤其是当它作为备用手机，或者在信号不好的偏远地区使用时，这款手机依然能发挥出它的关键作用。