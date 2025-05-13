诺基亚n95刚上市多少钱

2007年3月，诺基亚N95正式面市。作为一款高端智能手机，其当时的市场售价大约在550至650欧元之间，换算成人民币大约是5000到6000元。不过，这个价格会因不同地区和市场的波动而有所变动。

诺基亚N系列中的佼佼者N95，搭载了革命性的双向滑盖机制，并配备了2.6英寸的1600万色TFT显示屏以及500万像素的卡尔蔡司认证摄像头。该机型的硬件水平在当时达到了顶尖水平：双核处理器、160MB的内存，兼容3G网络和Wi-Fi连接，内置了GPS模块，并且首次在手机上集成了加速度传感器。





在智能机逐渐取代功能机的年代，N95凭借其搭载的Symbian S60系统、出色的多媒体娱乐体验以及强大的商务功能，成为了2007年最受欢迎的手机型号之一。然而，在上市初期，由于产能受到限制，一些市场的售价甚至出现了上涨，香港等地的水货价格一度攀升至7000元人民币以上。

随着岁月的流逝，2008年N95经历了一次硬件的更新换代（推出了8GB版本），并且其售价也在逐步降低。这款机型不仅承载着诺基亚曾经的辉煌，而且见证了移动通信技术的重大变革。它的工业设计以及功能创新，时至今日，依旧被众多手机爱好者所津津乐道。