要查询联想产品的保修信息，您可以简单地去联想的官方网站，找到保修信息查询的页面。查询时，您需要准备好产品的序列号，这个序列号一般可以在产品底部的标签上找到，或者藏在电池仓里面，也可能在系统信息里显示。

访问联想中国的官方网站，网址是，您会发现页面上方有“服务与支持”这一栏目。点击进入后，请选择“保修查询”这一服务。在查询页面，您需要填写产品的序列号，有些产品可能还需要输入验证码。完成上述操作后，系统将自动展示该设备的保修详情，这包括保修的起始和结束时间，还有保修服务的具体内容。

若网络查询无法完成，您可以选择电话联系联想客服，拨打，我们将提供人工服务。在进行操作时，请记得携带购买产品的相关凭证，我们的客服会根据序列号帮您核实保修信息。





在选购时，要注意有些通过二手或海外途径购买的联想产品可能会遇到保修方面的约束。所以，购买时一定要确认保修的具体规定。此外，对于企业大量购买的设备，联想特别设立了批量保修的查询服务。若想获取详细信息，请及时与负责的客户经理取得联系。

为了方便后续查找，请妥善保存产品的序列号。通常情况下，联想的保修服务是从产品生产日期起算的，然而，持有购买凭证，在遇到任何争议时，它能够充当证据，帮助我们请求调整保修服务的起始日期。