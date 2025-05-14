iphone5s和5c哪个好

2013年，苹果公司发布了iPhone 5s和5c两款属于同一系列的手机，这两款手机各自具备独有的特点，能够满足不同消费者的需求。下面，我们将从不同方面对这些手机进行深入的比较和分析。

外观设计

5s手机以铝合金为材料塑造了机身，提供了深空灰、银色和金色这三种颜色选择，触感上更显品质。相对的，5c机身是用聚碳酸酯材料制成，色彩斑斓，包括白色、粉色、黄色、蓝色和绿色，整体给人一种年轻和充满活力的感觉。

硬件配置

搭载A7处理器的5s在性能上更为出色，同时装备了M7协处理器，这有助于实现更精准的运动追踪。相比之下，5c使用的A6处理器性能稍弱，不过日常使用还是能够满足需求。5s还加入了Touch ID指纹识别技术，极大地增强了解锁和支付操作的便捷性，而5c则没有这一功能。

摄像头

两款设备都配备了800万像素的高清主摄像头，但5s的镜头光圈达到了f/2.2，比其他设备的光圈更大。因此，它可以配备双色温闪光灯。在光线昏暗的环境中，这能帮助拍摄出更出色的照片。另外，5s还支持慢动作视频的拍摄。

价格





5c针对的是中端消费群体，定价合理，易于大众接受。而5s作为高端旗舰，其价格自然要高出不少。

适合人群

追求卓越性能、注重安全保障并追求高品质触感的用户，5s无疑是最佳选择。而对于预算有限、偏爱多彩设计风格的年轻消费者来说，5c则更加适宜。

系统支持

两款设备均已停止官方系统更新，无法升级到最新版的iOS系统。尽管如此，在维持相同系统版本的前提下，iPhone 5s的使用感受将更为流畅。

购买建议

在挑选商品时，建议优先选择最新款式。但若不得不在这两款之间做出决定，性价比高的可以选择5c；若更注重使用感受，5s会是更合适的选择。此外，在二手市场上，5s的保值状况通常更为理想。