第一代iphone1

2007年1月9日，苹果公司推出了一款具有划时代意义的智能手机——第一代iPhone。该手机配备了3.5英寸的电容式触摸屏，摒弃了传统的物理键盘，实现了全触控操作。此外，它搭载的是iOS操作系统，当时人们通常称之为iPhone OS。

这款iPhone的初代机型在硬件方面有如下特点：它使用的是由三星生产的620MHz主频的处理器，配备了128MB的RAM，用户可挑选4GB或8GB的存储容量。其背部摄像头像素为200万，但遗憾的是，该机并未配备视频拍摄功能。在网络连接上，该设备兼容Wi-Fi、蓝牙2.0以及EDGE技术，不过，令人遗憾的是，它并未提供3G网络支持。

在设计上，初代iPhone选用了金属与玻璃的搭配，其具体尺寸为宽度115毫米、高度61毫米、厚度11.6毫米，重量达到了135克。机身仅配备了一个Home键作为功能键。这种设计理念对后续多款iPhone的发展起到了至关重要的作用，并产生了深远的影响。





第一代iPhone的售价设定如下：4GB存储版本的售价为499美元，而8GB存储版本的售价则是599美元。该产品于2007年6月29日在美国市场首次亮相，之后便陆续在全球各地开始销售。

这款手机标志着智能手机发展的新起点，它所采用的多点触控技术以及直观的用户界面，彻底转变了人们对于手机的理解和使用习惯。虽然它在某些方面存在不足，比如无法实现复制粘贴、不支持第三方应用等，但这些不足之处却为后续智能手机的进步打下了坚实的基础。