nokia诺基亚5320

诺基亚5320，这款手机是诺基亚在2008年推出的，主打音乐功能，被广大用户誉为经典之作。它属于XpressMusic系列。手机搭载了Symbian S60第三版操作系统，支持多种音频格式的播放。另外，它还拥有3.5mm耳机接口和专为音乐设计的控制键。

5320手机搭载了2.0英寸的QVGA屏幕，画面显示相当清晰。手机内置了200万像素的摄像头，支持视频拍摄功能。机身内置了64MB的内存，同时支持通过microSD卡进行存储扩展，最大可扩展至8GB，为用户提供了充足的音频存储空间。

这款音乐手机5320在音频性能上有了明显进步。它配备了专门的音频解码器芯片，确保了音质非常出众。同时，该手机拥有长达24小时的音乐播放时长，并且还附赠了一副高保真立体声耳机。手机侧面设有音乐控制键，方便用户轻松启动音乐播放器，并对播放进行控制。





在技术连接方面，5320手机支持蓝牙2.0、USB2.0标准，并能接入GPRS/EDGE网络。手机还配备了FM收音机功能，能够显示RDS广播信息。另外，诺基亚音乐管理器软件已经预装，让用户能够方便地管理和同步音乐文件。

5320手机设计为直板款式，机身轻巧，具体尺寸为108毫米×46毫米×15毫米，重量只有90克，便于携带。手机有红色和黑色、蓝色和黑色两种配色可供选择，外观造型充满时尚气息。电池容量达到890毫安时，续航能力强，待机时间可长达360小时，通话时间大约为3小时。

这款手机以其出色的音乐播放效果和亲民的价格，在市场上收获了众多好评，成为诺基亚音乐手机系列中性价比极高的一款。