苹果新机发布会是几月

苹果公司每年都会在九月举办一场新品发布会，届时会发布全新的iPhone。按照传统，这次发布会通常会在九月的头两周进行。

一般情况下，苹果官方网站会在产品发布前的一个月到两个月时间里公布具体的发布日期。以2022年的iPhone 14系列为例，它的发布日期被定在了9月7日；2021年的iPhone 13系列则是在9月14日与消费者见面；至于2020年的iPhone 12系列，由于疫情的原因，其发布时间被推迟到了10月13日。

在发布会现场，苹果公司会详尽阐述新手机在功能上的提升、外观设计上的革新以及性能方面的表现等核心信息。此外，他们还会透露新手机的预售及正式发售日期。一般来说，新手机会在发布会结束后的第一至两周内启动预售，随后再经过两至三周的时间，才会正式投入市场销售。





在秋季的发布会上，苹果公司不仅将发布新一代iPhone，还将同步推出新款Apple Watch和AirPods等周边设备。与此同时，iPad和Mac系列产品或许也将进行升级。然而，需留意的是，这些产品的更新有时会单独在春季举办发布会。

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