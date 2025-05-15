vivos6配置参数详情

vivo S6专为年轻消费者设计，是一款5G智能手机，其具体配置信息包括：

该处理器配备的是由三星公司生产的Exynos 980芯片组，该芯片组是用8纳米工艺技术精心打造的。它内部集成了支持双模5G的基带，能够满足SA模式的需求，同时也能与NSA模式相兼容，实现双向5G网络的全面适配。

该设备的显示屏尺寸为6.44英寸，其采用了AMOLED水滴屏设计，分辨率高达2400×1080，并且能够兼容HDR10显示标准。

3. 内存存储组合：

8GB RAM + 128GB ROM

（不支持存储卡扩展）

4. 摄像头系统：

前置：3200万像素f/2.08光圈

后置四摄：

4800万像素主摄（f/1.79）

800万像素超广角（112°）

200万像素景深

200万像素微距





该电池容量为4500mAh，具备18W双引擎快速充电功能。

6. 生物识别：屏幕指纹识别 + 人脸识别双解锁方案。

7. 其他特性：

保留3.5mm耳机接口

支持NFC功能

机身尺寸161.16×74.66×8.68mm

整机重量约181克

该设备搭载的操作系统名为Funtouch OS 10，此系统是在Android 10版本的基础上进行开发的。

8. 价格信息（发布时）：

8+128GB版本：2698元

这款手机型号显著强化了5G网络通信功能以及自拍功能，配置设计合理，恰好满足了中端手机市场的需求。