vivos6配置参数详情

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Science Technology
vivo S6专为年轻消费者设计，是一款5G智能手机，其具体配置信息包括：
该处理器配备的是由三星公司生产的Exynos 980芯片组，该芯片组是用8纳米工艺技术精心打造的。它内部集成了支持双模5G的基带，能够满足SA模式的需求，同时也能与NSA模式相兼容，实现双向5G网络的全面适配。
该设备的显示屏尺寸为6.44英寸，其采用了AMOLED水滴屏设计，分辨率高达2400×1080，并且能够兼容HDR10显示标准。
3. 内存存储组合：
8GB RAM + 128GB ROM
（不支持存储卡扩展）
4. 摄像头系统：
前置：3200万像素f/2.08光圈
后置四摄：
4800万像素主摄（f/1.79）
800万像素超广角（112°）
200万像素景深
200万像素微距
该电池容量为4500mAh，具备18W双引擎快速充电功能。
6. 生物识别：屏幕指纹识别 + 人脸识别双解锁方案。
7. 其他特性：
保留3.5mm耳机接口
支持NFC功能
机身尺寸161.16×74.66×8.68mm
整机重量约181克
该设备搭载的操作系统名为Funtouch OS 10，此系统是在Android 10版本的基础上进行开发的。
8. 价格信息（发布时）：
8+128GB版本：2698元
这款手机型号显著强化了5G网络通信功能以及自拍功能，配置设计合理，恰好满足了中端手机市场的需求。
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