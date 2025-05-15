索尼爱立信在2006年推出了索爱w300c，这是一款备受推崇的翻盖式音乐手机。该手机以音乐播放为核心功能，设有独立的音乐快捷键和专用的音乐播放界面，能够兼容MP3、AAC等多种流行的音频格式。

机身设计时尚，采用了翻盖式样，其外盖装备了一块1.3英寸的128x160像素TFT彩色外屏，能够展示来电提示、时间等资讯。手机内置一块1.8英寸的176x220像素主显示屏。该手机尺寸为90x47x24.5毫米，重量大约为99克，在那时算得上是轻巧易携的款式。

音乐播放功能上，w300c搭载了Walkman播放器，能够实现播放列表和音效调整等多样化操作。尽管机身自带存储空间仅有20MB，但用户可以通过Memory Stick PRO Duo存储卡进行扩充，容量上限可达2GB。此外，产品还附赠了一块256MB的存储卡和一副立体声耳机。

其他主要配置包括：

30万像素摄像头

FM收音机

蓝牙2.0

USB2.0接口

Java应用支持

支持GPRS上网





电池容量达到了900mAh，官方数据显示音乐播放可达大约15小时，通话时间则约为7小时。w300c作为一款定位清晰的中端音乐手机，其价格亲民，深受众多年轻人喜爱。尽管如今看来配置略显陈旧，但在当时，它无疑是一款性价比较高的选择。