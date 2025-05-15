2010年，华为推出了一款型号为C8500s的入门级智能手机，该机型搭载的是Android 2.1操作系统。C8500s采用了直板式的造型设计，屏幕尺寸为2.8英寸，配备了QVGA分辨率的触摸屏，分辨率为240x320像素，显示效果相当清晰。

华为C8500s在硬件配置上，采用了高通MSM7625处理器，该处理器运行频率为528MHz。该手机配备了256MB的RAM和512MB的ROM。此外，它还具备扩展功能，可支持最大16GB的microSD卡。手机内置了300万像素摄像头，能够满足日常拍照和录像的基本需求。

华为C8500s兼容CDMA2000 1x EV-DO技术，能让用户享受到高速的网络浏览服务。此外，该机型还配备了Wi-Fi和蓝牙2.1无线连接功能。

在系统功能方面，华为C8500s手机搭载了华为自主研发的Emotion UI界面，这使得用户在使用过程中享受到操作简单且便捷的体验。而且，该手机还具备GPS定位、FM广播、电子书阅读等多种实用功能。

华为C8500s搭载了1200mAh容量的可拆卸电池，这款电池在日常生活中使用，能够满足设备长时间运行的需求，大概能维持一整天的使用。

华为C8500s，作为一款入门级智能手机，凭借其亲民的价格和实用的性能，当时赢得了众多好评和良好的市场销量。虽然现在看来其配置略显过时，但这款手机依旧展现了华为在早期智能手机领域所付出的努力和探索。