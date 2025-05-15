扬天t4900ks00

扬天T4900KS00是一款针对商用场景量身打造的台式电脑主机，特别适合企业使用。该主机搭载了Intel第十代酷睿i5处理器，用户还可选择升级至i7版本，以此保障强大的计算稳定性。标配8GB的DDR4内存，且支持最高32GB的扩展，充分满足用户在多任务处理时的需求。

在存储配置方面，扬天T4900KS00配备了256GB或512GB的SSD固态硬盘，而且还可以选配1TB的机械硬盘或者双硬盘配置，既确保了读写速度的快捷，又满足了更大存储空间的需求。在设计上，机身呈现了传统的黑色商务风格，正面配备了USB 3.2、Type-C等常用接口，方便日常办公时各种外设的连接和运用。

这款机型在扩展性方面表现优异，配备了可选的独立显卡，比如NVIDIA GT730，并且支持双屏显示输出功能。它特别适合财务、设计等领域的专业使用需求。另外，这款整机已经获得了国家节能认证，平均功耗维持在180W左右，与普通台式机相比，更加节能且省电。





在安全性能上，扬天T4900KS00支持指纹识别和TPM 2.0加密芯片，还提供了机箱锁扣的选项，从而有效加强企业数据保护。此外，联想还承诺提供三年的上门维修服务，以消除企业在售后服务方面的顾虑。

这款机型非常适合中小型企业选购，尤其是员工数量在20到50人之间的企业。在需要大量部署稳定办公电脑的场合，它的适用性尤为突出。与自行组装的电脑相比，品牌商用电脑在系统稳定性上更为出色，而且售后服务响应速度也更快。