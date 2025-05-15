索尼爱立信在2008年推出了一款名为索爱C905c的高端拍照手机，该手机主打Cyber-shot系列的高品质影像技术。它采用了滑盖式设计，并配备了2.4英寸的QVGA显示屏，同时支持3G网络功能。

在拍照功能上，C905c的显著特点是配备了800万像素的高清摄像头，并装有氙气闪光灯以及辅助对焦灯。它能实现自动对焦、人脸识别和微笑快门等高级拍摄功能。此外，它还具备防红眼和影像稳定器等实用功能，这些特点在当时的拍照手机中堪称顶级配置。

C905c具备GPS定位功能，还能使用A2DP蓝牙立体声和FM收音机。它内置了160MB的存储空间，并且可以通过M2记忆卡进行扩展。电池容量为930mAh，连续播放音乐可达10小时。

这款手机采用的是索尼爱立信自家的接口设计，并不是市面上普遍使用的Micro USB接口。它的操作系统基于Java平台，并且能够支持第三方应用程序的安装。至于机身尺寸，它为104毫米×49毫米×18毫米，而重量大约是136克。

现在回望，尽管C905c的配置略显陈旧，但它在当时无疑是拍照手机的佼佼者，充分体现了索尼在数码影像技术方面的雄厚实力。