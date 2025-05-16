联想生产的旭日420m笔记本，是一款典型的商用电脑，它在2006年正式上市，是旭日系列中的中档型号。这款笔记本使用了英特尔的双核酷睿处理器，并且装备了14.1英寸的液晶屏幕，屏幕的分辨率为1024×768，这在当时算是常见的配置。

旭日420m在硬件配置上采用了Intel 945GM芯片组，能够兼容DDR2内存，其最大容量支持至2GB。在存储设备上，它配备了80GB的IDE硬盘，并且额外配备了COMBO光驱。至于接口种类，它提供了3个USB 2.0接口、VGA输出以及网卡接口等，这些接口在日常使用中极为方便实用。

这款笔记本以黑色商务风格为主打，重量仅为2.4公斤，厚度34毫米，在那个时代，它的便携性堪称商务笔记本中的佼佼者。键盘设计为全尺寸，触控板则支持多点触控。其电池续航能力大约在2.5到3小时之间，并且还配备了快速充电功能。

旭日420m在出厂时安装了Windows XP系统，之后又进行了更新，支持了Windows 7。这款机型以其稳定的运行效果和优良的品质，赢得了中小企业和教育领域的广泛好评。联想公司为其提供了三年的质保服务，这充分展现了该产品对高品质的不懈追求。

尽管这款产品已经不再销售，但在二手市场上却频繁出现，这一点充分体现了其出色的耐用性。它曾是联想进军商务笔记本领域的先锋，旭日420m的问世，为ThinkPad系列后续的成功打下了坚实的基础。