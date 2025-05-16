苹果11pro多少钱

苹果11 Pro，苹果公司在2019年9月推出的一款顶级智能手机，是iPhone 11系列中的高端型号。它配备了强劲的A13仿生处理器，配备了具备三摄功能的摄像头系统，并且拥有高质量的OLED屏幕。尽管这款手机已经停产，但消费者依然可以在二手市场以及一些电商平台上看到它的存在。

苹果11 Pro这款手机停止生产后，官方销售渠道已不再提供，然而，一些第三方零售商可能仍持有少量库存。这些库存商品的价格通常在4000至5000元人民币之间，而具体售价会因存储容量（64GB、256GB或512GB）的不同而有所变动。二手苹果11 Pro配备64GB内存的市场售价通常在2500到3500元之间，而如果是256GB或512GB的版本，其价格就会有所提高，大概在3000到4500元这个价格范围内。





选购二手苹果11 Pro时，宜选择那些评价较高的交易平台或销售者。同时，需对手机的外观、电池状态以及各项功能是否正常运作进行详尽检查。鉴于苹果11 Pro已上市多年，其硬件性能和软件更新可能不如最新版的iPhone，故在作出购买决定前，必须对价格和性能需求进行全面考量。