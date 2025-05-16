尼康D700，这款相机在2008年首次亮相，属于全画幅数码单反相机。尽管它已经不再生产，但在二手市场上，它依然受到众多摄影爱好者的青睐。它搭载了1210万像素的CMOS传感器，配备了51点自动对焦系统，还拥有EXPEED图像处理器，在当时可称得上是专业级的配置。

在现行的二手交易领域，尼康D700的售价会根据其新旧程度以及使用情况的不同而有所差异：

成色较差的机身价格约1800-2500元

普通使用成色的机身价格约2500-3500元

带原包装和配件的完整套装可能达到4500-5500元

影响价格的主要因素包括：

专业单反相机的快门寿命通常在15万到20万次之间，而使用频率较低时，其价格往往也会相应提高。

2. 外观成色：是否有明显划痕、掉漆等情况

3. 配件完整性：原装电池、充电器、包装盒等是否齐全

4. 维修记录：未经维修的机器价格更高

购买建议：

1. 建议优先选择个人卖家而非商家，价格更合理

2. 购买前务必要求提供快门次数的照片证明

3. 最好能当面验机，检查各项功能是否正常

4. 注意检查CMOS是否有划痕或坏点

5. 考虑配套镜头成本，尼康F卡口镜头群庞大但价格差异大

尽管D700可能有些陈旧，但对于那些向往体验全画幅单反相机的摄影发烧友来说，它仍旧是个性价比较优的选项。特别是在预算紧张的时候，它更是显得特别合适。