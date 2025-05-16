联想g475笔记本配置参数

联想G475是一款面向普通消费者的笔记本电脑，它主要特点体现在高性价比和实用性能上。以下是这款型号的主要配置详情：

处理器：

该设备搭载了AMD E-350型号的双核处理器，其核心运行频率为1.6GHz，同时集成了AMD Radeon HD 6310显卡，并且整体设计注重低功耗。

内存：

标配2GB DDR3内存，最大可扩展至8GB。

存储：

该硬盘的容量设定为320GB，转速为5400转，而在部分高规格版本里，用户有权限挑选500GB的存储空间。

显示屏：

该款显示器的尺寸是14英寸，使用了LED背光技术，分辨率为1366×768，同时屏幕的宽高比是16:9。

显卡：

这款产品配备了AMD Radeon HD 6310显卡，支持DirectX 11技术，足以满足日常办公需求，并且能够轻松应对一些简单的娱乐活动。

接口：





该设备装备了三个USB 2.0接口，并且具备了VGA与HDMI的视频输出功能，RJ-45以太网线的连接端口，多功能读卡器，还有内置的耳机与麦克风接口。

网络：

该设备拥有100Mbps的以太网接口，并且配备了符合802.11b/g/n标准的无线网络模块。

电池：

配备6芯锂电池，标称续航时间约3-4小时。

操作系统：

预装Windows 7 Home Basic操作系统。

其他：

该设备的总重量大概在2.2千克左右，其具体尺寸为345毫米宽、235毫米高，厚度在31.8至36.4毫米之间，且其外壳是用塑料材料制成的。

此款产品主要针对初学者办公和家庭需求设计，能够满足文档处理、网络浏览等日常应用场景。