上海佳能相机维修服务中心

上海佳能相机维修服务中心致力于为顾客提供相机维修服务。该中心配备了正品检测的设备，并拥有各类专业的维修工具。而且，维修人员均获得了佳能官方的技术认可，能够提供高质量的维修服务。

维修服务范围包括：

佳能全系列单反相机、微单相机、卡片机

镜头维修

相机传感器清洁

主板维修

快门组件更换

液晶屏更换

电池仓维修

防水相机密封性修复

服务中心提供以下特色服务：

1. 免费故障检测

2. 维修进度实时查询

3. 维修后3个月质保





4. 备用机提供（针对维修周期较长的情况）

5. 立等可取快修服务

维修流程：

1. 客户到店登记

2. 工程师检测

3. 报价确认

4. 维修执行

5. 质量检测

6. 客户取机

服务中心库存正品备件，确保了维修工作的质量。不管是什么类型的维修，我们一律使用佳能的正品部件，同时还会出具相应的维修凭证。即便产品保修期已过，服务中心仍旧提供专业的维修支持。

营业时间：周一至周日 9:00-18:00

地址：上海市徐汇区宜山路889号3号楼1层

预约电话：

在您将相机送至维修点之前，请先进行电话咨询，这样您可以了解维修的具体步骤以及相关的费用。对于来自外地的用户，我们提供邮寄维修服务。维修完成后，我们会向用户发送一份详尽的维修报告，同时也会给出一些使用上的建议，帮助用户更好地维护和保养相机。