诺基亚6120ci和6120c

2007年，诺基亚公司推出了两款备受关注的智能手机，它们分别是6120ci和6120c。这两款手机都属于诺基亚的6系列。在外观设计上，它们非常相似；而在功能方面，尽管有很高的相似度，但也有一些细微的不同之处。

6120c是常规型号，而6120ci则是中国移动专门定制的。这两款手机的主要区别在于6120ci内置了由中国移动提供的附加服务，比如飞信和移动梦网等应用。在硬件方面，两款手机都装备了2.0英寸的QVGA显示屏，200万像素的摄像头，并且都具备microSD卡扩展功能。该处理器基于ARM11架构进行设计，其主频为369MHz，并且搭载了Symbian S60第三版操作系统。

6120系列凭借其轻巧的设计赢得了众多好评，机身重量仅有89克。这款设备支持蓝牙2.0和USB2.0的连接，还具备音乐播放和FM收音机的功能。它的电池容量为890mAh，在当时算是中等水平。

那时，这两款手机凭借其价格适中、性能稳定的特点，吸引了大量消费者的喜爱，成为他们人生中使用的首款智能手机。它们能够安装第三方应用，兼容Java程序运行，并且拥有良好的扩展性。诺基亚6120系列的成功，为诺基亚后续智能机的发展奠定了坚实的基石。