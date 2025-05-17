三星S10，这款由三星公司在2019年推出的高端手机，现已步入其产品生命周期的尾声阶段。在市场上，它的价格波动相当明显。现在，我将为您提供三星S10各个版本目前的价格最新资讯及详细分析。

1. 全新机市场价（2023年参考）

S10 128GB版本：约2500-3000元（国行版）

S10+ 128GB版本：约3000-3500元

S10 5G版：约3500-4000元

2. 二手市场价格

95新二手S10：1800-2200元

9成新二手S10+：2200-2600元

屏幕有划痕的机器价格会低300-500元

3. 影响价格的主要因素

屏幕状况（OLED屏维修成本高）





电池健康度（低于80%会明显贬值）

是否国行版（水货机便宜200-300元）

配件是否齐全（原装充电器能增值50-100元）

4. 购买建议

优先选择带发票的国行版

建议购买前现场测试屏幕和指纹识别

注意检查相机是否有进灰问题

推荐购买渠道：官方翻新店＞个人闲置＞二手平台

5. 价格趋势预测

S23系列已经面市，S10系列或许也将迎来新一轮的价格下调，预计在半年内其价格可能降至2000元以下。若是为了备用手机，现在购买其性价比已经相当不错。