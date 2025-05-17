oppor11手机价格及图片

OPPO R11，这款手机在2017年由OPPO公司推出，定位为中高端市场。它凭借卓越的摄影功能和潮流的外观设计受到青睐。该手机采用了当时流行的骁龙660处理器，配备了5.5英寸的1080P AMOLED屏幕，4GB的RAM和64GB的存储空间。

OPPO R11这款手机最初上市时的官方售价为2999元。然而，随着时间推移和新机型的不断推出，OPPO R11的市场价格已经有所下降。目前，在二手市场上，其价格大概在500到1000元之间波动，而这个价格会因手机的实际使用状况和外观的新旧程度而有所差异。





OPPO R11在设计上，运用了全金属的一体化机身，背部采用了微弧面设计，手感十分舒适。该手机配备了2000万像素和1600万像素的双摄像头组合，主摄像头搭载了索尼IMX398传感器。同时，前置摄像头也达到了2000万像素，并且具备AI美颜功能。

这款手机已经面市很长时间了，官方的售卖途径已经停止供应。若您想查看OPPO R11的详细图片，可以浏览一些二手交易平台，例如闲鱼、转转等，查看实物商品的图片，或者直接访问OPPO的官方网站，查阅该型号的历史产品资料。