联想推出的这款高性能工作站，是专为满足计算需求而精心设计的电脑设备，主要服务于工程师、设计师和数据分析师等专业人士。这类工作站通常装备有高性能处理器、专业级显卡、大容量内存以及高速存储设备，确保了能够顺畅运行CAD软件、3D建模、视频剪辑等应用，以及那些需要大量资源调用的科学计算程序。

联想公司推出的工作站产品涵盖了ThinkStation和ThinkPad两大系列。其中，ThinkStation系列主要面向台式机市场，提供了从基础型到高端型的多种配置选项；另一方面，ThinkPad系列则被设计成便携式工作站，既注重性能又兼顾了便携性。

联想工作站具有广泛的兼容性，能够适配英特尔至强处理器或AMD锐龙Threadripper PRO处理器。此外，它还搭载了NVIDIA Quadro或AMD Radeon Pro系列的专业显卡。不仅如此，该工作站还支持高达128GB以上的ECC内存。而且，它还运用了企业级SSD存储技术。部分高端设备采用了双核处理器设计，而且具备让多个GPU并行计算的能力。

联想工作站特有的创新技术包括：

1. ISV认证：确保与主流专业软件的完美兼容

2. 三重散热系统：保持高性能运行的稳定性

3. 模块化设计：便于后期升级和维护

4. 军工级测试：通过多项严苛环境测试





在实际应用中，联想工作站广泛应用于以下领域：

工程设计与仿真分析

影视动画制作

医疗影像处理

金融数据分析

科研计算与模拟

联想公司向用户推出了定制的工作站服务，用户可依据自身实际需求挑选多样化的配置。此外，用户还能获得专业的技术支持以及周到的售后服务。再者，针对企业客户，联想还特别推出了批量购买的优惠措施以及一系列管理服务方案。