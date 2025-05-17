小米公司推出的官方智能助手平台——小米助手官网，专为小米手机及其生态链设备用户提供全面的服务支持。在这里，用户可以轻松下载小米助手APP，学习使用方法，并找到关于常见问题的解答。

官网主要功能模块包括：

下载中心，这里可以找到小米助手不同版本的客户端下载，兼容Android和iOS操作系统。

2. 使用指南 - 详细的操作说明和视频教程

3. 问题反馈 - 用户可提交使用中遇到的问题

4. 更新日志 - 查看各版本功能更新内容

官网特色服务：

设备管理：远程查看和控制已绑定的小米设备





数据备份：支持联系人、短信等重要数据云端备份

手机优化：一键清理加速，提升手机运行效率

安全防护：提供病毒查杀、骚扰拦截等功能

用户可以访问官方网站下载最新版的小米助手APP，该APP当前版本号为v5.8.3，并新增了智能场景联动功能。此外，官方网站全天候提供7×24小时的在线客服服务，以帮助用户解决在使用过程中遇到的各类问题。

使用注意事项：

1. 下载时请认准官方渠道，避免第三方修改版

2. 保持软件版本更新以获得最新功能

3. 首次使用需登录小米账号同步数据