2015年9月，苹果公司推出了苹果6s手机，该机型沿袭了iPhone 6的设计理念。不过，在性能、摄像头以及功能方面，苹果6s都取得了显著的提升。手机内置了A9处理器，其性能相较于上一代产品提升了70%，而在图形处理方面更是增加了90%，这使得手机运行更为顺畅。

苹果6s在外观上使用了7000系列铝合金材质，这使得其机身更加坚固耐用；同时，它搭载了4.7英寸的Retina HD屏幕，分辨率高达1334×750像素，呈现出的画面既清晰又细腻。此外，苹果6s还首次引入了3D Touch技术，用户能够通过不同的按压力度执行更多快捷操作，从而显著增强了交互感受。

苹果6s的背部摄像头拥有1200万高像素，支持录制4K分辨率的高清视频，成像效果有了明显进步，尤其在昏暗的光线下，其表现尤为出色。而且，它的正面摄像头升级到了500万像素，还配备了Retina闪光灯，使得自拍照片质量更加理想。值得一提的是，苹果6s新增了第二代Touch ID指纹识别功能，该功能解锁速度更迅速，同时安全性也得到了提升。





苹果6s搭载iOS 9系统，具备Apple Pay、Live Photos等众多特色功能。即便系统更新，用户仍可升级至最新iOS版本。该手机上市时推出了银色、金色、太空灰和玫瑰金四种颜色，特别是玫瑰金这一新配色，深受众多用户喜爱。

苹果6s是一款备受赞誉的经典手机，时至今日，仍有大量用户对其情有独钟。凭借其出色的稳定性和耐久性，它赢得了广泛的好评，并在苹果手机的发展史上占据了至关重要的地位，无疑是苹果手机系列中的关键产品之一。