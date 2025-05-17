黑莓9860，这款由黑莓公司推出的经典全键盘商务手机，运行着BlackBerry OS 7.1操作系统。它继承了黑莓传统的商务设计理念，装备了具有代表性的QWERTY实体键盘，按键间隔适宜，敲击起来手感极佳，非常适合那些频繁进行大量文字输入的用户。

硬件配置上，黑莓9860配备了3.2英寸的TFT触摸屏，屏幕分辨率达到了480×360像素。该设备内置800MHz的主频处理器，配备512MB的RAM和4GB的存储空间，并且支持microSD卡进行存储扩展。尽管在现在的配置来看不算是最尖端，但在那个时期，它仍旧是一款表现出色的商务手机。

在通讯行业，黑莓9860手机兼容GSM、GPRS、EDGE以及UMTS、HSDPA等多种网络制式。手机内置了蓝牙2.1+EDR技术，并支持Wi-Fi 802.11b/g/n无线连接。此外，它还装备了500万像素的后置摄像头，支持自动对焦，并配备了LED补光灯。





这款手机最显著的特点是其卓越的电子邮件处理性能，它运用了Push Mail技术，确保了企业邮件的快速接收。而且，手机自带的黑莓Messenge（BBM）当时也是广受欢迎的即时通讯软件之一。

黑莓9860在安全性能上表现非凡，其内置的高效数据加密技术，非常适合企业用户和那些极其重视隐私的个人用户使用。此外，该手机还拥有远程锁定和擦除功能，一旦不幸遗失，能够有效避免数据泄露的风险。

尽管黑莓9860已经不再生产，然而，作为一款出色的商务手机，它仍旧赢得了众多黑莓爱好者的青睐和挑选。它的机身设计坚固耐用，键盘使用起来非常舒适，并且拥有独特的安全保障功能。这些优点让它成为了智能手机发展历程中一个不可磨灭的标志。