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尼康相机的维修费用会因机型、损坏情况和维修项目不同而有所区别。以下列出了一些常见的维修项目及其大致的价格区间：，例如：，此外：，还有：。
镜头维修：
镜头清洁：200-500元
镜头对焦马达更换：800-2000元
镜头光圈组件维修：600-1500元
镜头镜片更换：1000-3500元（视镜头档次而定）
机身维修：
快门组件更换：1500-3000元
主板维修：2000-5000元
取景器维修：800-2000元
传感器清洁：300-800元
外壳更换：500-2000元
其他维修：
电池仓维修：300-800元
卡槽维修：500-1200元
闪光灯维修：600-1500元
按键维修：300-800元
注意事项：
1. 以上价格仅供参考，实际维修费用需经售后检测后确定
2. 高端机型（如D6、Z9等）维修费用会更高
3. 进水、严重摔伤等重大故障需要具体检测报价
4. 建议优先选择尼康官方售后服务中心
5. 过保产品维修需额外收取检测费（约200-500元）
维修建议：
1. 购买延保服务可降低后期维修成本
2. 相机进水后应立即取出电池，不要尝试开机
3. 定期保养可延长设备使用寿命
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