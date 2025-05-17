三星折叠手机功能演示

三星新发布的可折叠手机运用了独特的铰链技术，使得屏幕可以无痕地折叠。展开后的7.6英寸内屏几乎与平板电脑相当，提供了类似的使用感受，并且支持120Hz的自适应刷新率，使得显示画面既细腻又流畅。而在折叠状态下，外屏的尺寸为6.2英寸，便于单手进行操作。

这款手机配备了独特的Flex模式，当屏幕处于半折叠状态时，能够自动分割屏幕，展示不同的信息。比如，上半部分可以播放视频，下半部分则显示操作按钮。其相机功能允许用户通过后置摄像头进行自拍，并且可以通过外屏实时查看拍摄画面。此外，多任务处理功能允许用户同时开启三个应用窗口，而且这些窗口的大小可以随意调整。





针对折叠屏的特点，三星对系统界面进行了优化，使得应用能够自动适应各种屏幕形状。特别设计的触控笔即便在折叠模式下也能正常使用，提供4096级的压力感应，从而带来精确的书写感受。在耐用性上，该手机成功通过了20万次的折叠测试，其屏幕则采用了超薄且柔韧的玻璃材料。

手机在折叠状态下厚度仅为16毫米，而当它展开时，厚度减少至6.9毫米。其重量为263克。电池容量达到4400mAh，支持25W快速充电以及无线充电功能。处理器采用骁龙8 Gen2，性能十分出色。存储方面，最高可支持1TB的容量，完全能够满足用户对大存储空间的需求。