诺基亚1126是一款颇受欢迎的直板式功能手机，它在2003年正式与消费者见面。该手机选用耐用的塑料材质制造，整体结构十分坚固。它配备了一块1.5英寸的单色显示屏，屏幕的分辨率为96x65像素。诺基亚1126手机兼容GSM 900/1800两种网络制式，拥有1MB的存储空间，这可以容纳超过500条短信和250个联系人电话。

诺基亚1126手机的一大特点是它卓越的电池续航能力，在常规使用条件下，其待机时间可长达400小时，通话时间也能达到5小时。该手机使用的电池是可拆卸的BL-5C型号，电池容量为970mAh。而且，它的键盘采用了经典的T9输入方式，按键反馈灵敏，非常适合那些经常发送短信的用户。





1126型手机拥有通话、短信、闹钟、计算器等日常必需的实用功能。此外，手机内还预装了贪吃蛇、记忆力测试等受欢迎的游戏。虽然它不能发送彩信和上网，但因其操作简便、性能稳定，依然吸引了众多用户的喜爱。

这款手机的体积是108毫米宽、46毫米高、21毫米厚，重量大约在90克上下，在那个时代的手机中算是比较轻巧的。手机的后壳是可以更换的，有多种颜色供消费者选择。诺基亚1126凭借其稳定的性能和亲民的价格，在当时的入门级手机市场里受到了不少消费者的喜爱。