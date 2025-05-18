三星电子推出的e1920型号CRT显示器，是一款具有显著代表性的产品，其型号历史相当悠久。该显示器采用19英寸的纯平显像管，具备1280×1024的高分辨率，点距仅为0.20mm，因此能够呈现出清晰且锐利的显示画面。

这款e1920显示器选用的是传统的4:3屏幕比例，这样的比例特别适合处理办公文档等日常事务。其水平刷新率介于30至85千赫兹，垂直刷新率则在50至160赫兹，而且支持多种显示模式的转换。另外，它还配备了15针的D-Sub接口，从而能与多数老旧显卡实现兼容。

该机型配备了三星的MagicBright技术，能够实现文本、网络、游戏、电影等不同显示模式的快速切换。在显示器正面，用户可以方便地找到OSD控制键，用于调节亮度、对比度等各项设置。





e1920型号的CRT显示器在色彩还原方面更加真实，视角变化对其影响不大。然而，这款显示器的能耗较高，体积也相对较大。它主要针对的是2000年代初的办公需求，现在已经停产。尽管如此，市场上仍有一些二手产品在流通。

应当注意，CRT技术已经落后，这款显示器不再符合现今的节能环保标准，故此推荐优先考虑LCD或LED等新一代产品。若不得已仍需使用，务必记得定期进行消磁保养，以保证显示质量最佳。