小米品牌的产品种类繁多，从基础的入门级到顶级的旗舰机型，一应俱全，满足了不同用户群体的使用需求。具体来说，小米手机的主要系列有：其中包括具有代表性的型号有……

小米公司推出的数字系列，代表着品牌的最高品质，其中包括小米13、小米13 Pro和小米12S Ultra等型号格外引人注目，这些手机均搭载了最新一代的高通骁龙处理器，同时拥有顶级的显示屏和摄像系统。

小米MIX系列手机，其核心在于创新设计和技术领先，小米MIX 4和小米MIX Fold 2便是这一理念的杰出体现，它们以屏幕下方隐藏的摄像头和可折叠的屏幕技术为亮点。

红米K系列涵盖了红米K60 Pro和红米K50至尊版等多款机型，它们都是性能强劲且价格合理的优质产品。这些手机拥有旗舰级的性能表现，而且在价格上更加亲民。

红米Note系列定位在中端主流市场，涵盖了诸如红米Note 12 Pro+和红米Note 11T Pro等众多型号。这些型号的共同亮点在于它们都具备卓越的续航能力和较大尺寸的显示屏。

红米数字系列里，入门级别的机型有红米12C和红米11，这些机型价格实惠，特别适合那些预算不太宽裕的朋友们。





小米Civi系列手机，针对年轻用户群体量身打造，其机身既轻薄又充满时尚气息，比如小米Civi 2，这款手机着重突出了自拍功能以及外观设计。

小米青春版以及SE版，这些是某些高端旗舰手机经过简化处理后的型号，例如小米12X和小米11青春版。

黑鲨游戏手机，一款专为游戏发烧友量身打造的性能强劲的手机，比如黑鲨5 Pro，这款手机配备了肩上按键以及出色的散热功能。

POCO系列，作为在国际市场上独立发展的子品牌，例如POCO F5 Pro，其显著优势在于高性价比。

10. 小米Max系列：大屏大电池机型，但近年已停止更新。

每款手机都搭载了MIUI系统，硬件配置、相机性能、电池续航等方面各具特色。小米凭借其多样的产品系列，实现了从低至百元到高价机型全覆盖的成功。