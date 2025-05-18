诺基亚8310上市时间和价格

2001年9月，诺基亚8310在全球市场正式亮相。该手机作为诺基亚8000系列中的佼佼者，其市场定位定位于高端，主要面向商务人士使用。

诺基亚8310刚一问世，其建议的零售价大约是450欧元，换算成人民币大约是3500元左右。不过，不同地区和国家在售价上存在一定差异。以中国大陆市场为例，这款手机的首发售价大约是3600元人民币。

8310手机采用了新颖的滑盖设计，这一样式在诺基亚此系列中尚属首次出现。该手机的重量仅为84克，在当时市场上属于轻薄便携型手机。在功能上，它具备GPRS上网和红外数据传输功能，此外还内置了FM收音机，而且用户可以自行更换手机的外壳。





上市之后，8310迅速成为众多商务人士的首选产品之一。随着时间的流逝，它的市场售价也在不断降低。到了2003年，它的价格已经下降到了大约2000元人民币。这款手机的生产一直持续到2005年，当时最后一批库存的售价大约在1000至1500元人民币之间。

2021年，8310在中国市场投放了一款复刻版商品，其售价被设定为499元人民币。然而，这款复刻版商品在功能与配置上与原版存在显著差异。