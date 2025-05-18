联想滑盖手机大全老款

联想，这家在我国享有盛誉的科技企业，曾经推出了多款滑盖式手机。这些手机在当年凭借其独特的设计风格和实用的功能，吸引了大量消费者的喜爱。下面，我将列举几款具有代表性的联想滑盖手机型号，并简要介绍它们的特点：

1. 联想i908

这款手机设计新颖，采用了流行的滑盖形式。它配备了2.2英寸的TFT显示屏，能够实现触控操作。手机内部设有200万像素的摄像头，并且具备MP3播放和FM收音机的功能，对于当时的音乐爱好者来说，它无疑是一个不错的选择。

2. 联想P80

P80凭借其金属质感的机身和独特的滑盖设计，吸引了众多消费者的目光。该机型配备了2.8英寸的大屏幕，能够实现双卡双待，还装备了300万像素的摄像头，非常适合商务人士使用。

3. 联想S700





该手机主要面向女性用户，设计上采用了细腻的翻盖样式，机身表面还增添了图案点缀。它配备了2.6英寸的显示屏和300万像素的摄像头，能够播放音乐，并支持Java应用程序的扩展功能。

4. 联想i60

i60手机性价比极高，具备双卡双待及多媒体播放等多重功能。其滑盖设计结构紧密，非常适合日常使用。

5. 联想V800

该手机设计为滑盖式，主要面向商务用户，能够处理电子邮件及查看办公文件。它拥有2.4英寸的屏幕和200万像素的摄像头，非常适合职场人士使用。

这些旧式的联想滑盖手机虽然现在看起功能不算强大，但那时候它们确实是个挺实用的选择。要是你对这些型号感兴趣，可以去二手市场或者收藏网站看看，说不定能找到它们。