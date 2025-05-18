联想集团于2010年推出了名为乐phone的智能手机品牌，该品牌主要面向年轻消费者。乐phone是联想移动互联网战略的关键一环，它运行的是基于Android系统深度定制的乐OS操作系统，为用户带来了与众不同的使用感受。

硬件配置上，乐phone搭载了那个时代的流行高通Snapdragon处理器，并配备了3.7英寸的AMOLED触控屏幕，其分辨率为480×800像素。机身造型圆润且时尚，背部使用金属材质制成，并且有多种颜色可供选择。内部拥有8GB的存储容量，支持microSD卡的扩充，同时配备了1500mAh的拆卸式电池。

乐phone的操作系统乐OS具有多项创新功能：

桌面采用四叶草形状的布局设计，将联系人信息、日程安排以及社交互动等功能巧妙地融合到了主界面之中。

2. 手势操作支持，可以通过划动、捏合等手势快速完成操作





3. 深度整合社交网络功能，方便用户管理多个社交账号

4. 本地化服务优化，内置丰富的中国互联网应用

在产品线方面，乐phone陆续推出了多个版本，诸如乐phone S1、乐phone S2等，不断丰富和完善了产品线。同时，联想还为乐phone精心设计了多款配件，比如底座、蓝牙耳机等，以此来增强用户的整体使用感受。

尽管乐phone最终未能成为市场的主流产品，然而它标志着联想在智能手机领域的初步尝试，并为后来收购摩托罗拉移动业务以及联想手机业务的成长积累了丰富的经验。乐phone在创新设计以及本地化系统优化方面的思路，对中国手机品牌的自主创新提供了有益的借鉴。