苹果xs max上市时间和价格

2018年9月12日，苹果公司发布了新一代的顶级智能手机——苹果XS Max。紧接着，2018年9月21日，这款手机正式在全球多个国家和地区展开了销售活动。

在制定价格时，针对苹果XS Max这一型号的手机，根据其存储容量的不同，制定了多种价格方案：

64GB版本：售价9599元人民币

这款手机搭载了6.5英寸的OLED显示屏，其尺寸在苹果公司的iPhone产品线中属于最大。手机内部装备了A12仿生芯片，相较于前代产品，其性能有了15%的提升。手机还配备了双1200万像素的后置摄像头，支持智能HDR技术以及人像拍摄模式。





苹果XS Max拥有双卡双待的实用特性，为迎合我国市场，特别设计了内置实体双SIM卡版本。该机型配备面部识别技术Face ID，同时支持无线充电功能。另外，它的防水等级已达到国际IP68标准。

这款手机刚一上市，由于定价较高，市场反响出现了显著的不同。一部分人认为它的价格不太合理，但即便如此，仍有一大批忠实拥趸毫不犹豫地抢购了它。随着时间的推移，半年过后，这款手机的价格开始呈现出不同程度的下调。

在功能方面，XS Max首次引入了iPhone的立体声录音功能，并且显著提升了扬声器的音质。此外，它的电池容量达到了3174mAh，这在iPhone系列中算是续航能力较为出色的型号。