华为nova2s处理器

华为nova2s搭载了海思麒麟960芯片，该芯片运用了16纳米的工艺技术。芯片内部设有四个在2.4GHz频率下工作的Cortex-A73高性能大核心，以及四个在1.8GHz频率下工作的Cortex-A53低功耗小核心。另外，其图形处理器选用了Mali-G71 MP8。在日常生活中，这款处理器能够顺畅地运行各种应用和主流游戏。

与同类产品相比，麒麟960的性能水平略高于中等。在Geekbench的测试中，它的单核成绩大约在1800分上下，而多核成绩则接近6000分。虽然它的表现略逊于当时顶尖的骁龙835芯片，但在功耗控制方面更为出色，发热量也相对较低，因此更适合那些对电池续航有较高要求的设备。

nova2s手机配备的麒麟960处理器，在运行《王者荣耀》高帧率版本时表现流畅，而且《和平精英》的画面流畅度也能保持稳定。不过，对于像《原神》这样的大型3D游戏，可能会出现帧率不稳定的情况。





这款处理器配备了i6协处理器，这提升了传感器数据的处理效率，进而显著增加了设备的使用时间。另外，它支持双卡双4G功能，下载速度可以达到600Mbps。不过，需要注意的是，麒麟960处理器并不支持5G网络。

nova2s在日常使用中的处理器性能相当不错。不论是上网浏览、看视频，还是使用社交软件，它都能流畅运行。如果这些是您的主要使用场景，那么您完全不需要担心性能问题。但若您对游戏体验有更高追求，可能就需要考虑更高端的手机型号了。