酷派跑车的设计灵感来源于对速度与性能的极致追求。这类车型通常采用轻量化材料来构建车身，比如碳纤维和铝合金，这样的设计目的在于增强加速性能和操控的灵活性。它们的发动机一般配备了大型的涡轮增压设备，功率输出能够超过500马力。从静止状态加速到100公里/小时，所需的时间一般不会超过4秒。

在酷派跑车的设计里，空气动力学扮演着极其关键的角色。车头下方安装的扰流板、侧裙和后部的扰流尾翼，其目的都是为了在车辆高速行驶时，产生足够的向下压力。这种设计使得轮胎能够与地面紧密贴合。此外，许多车型还额外装备了能够根据车速自动调节角度的主动式尾翼，以此实现最佳的空气动力学效果。

车内设计上，酷派跑车非常重视驾驶感受。座椅造型参考了赛车设计，能够为乘客提供良好的侧向支撑；方向盘则是平底式，并附有换挡拨片。仪表盘普遍使用了全液晶显示技术，能够实时展示发动机转速、涡轮压力等关键信息。另外，在部分高端版本中，还配备了抬头显示功能，将驾驶所需的重要信息直接投射到前挡风玻璃上。





底盘的调整是酷派跑车与一般轿车显著差异的一个重要因素。这类跑车通常拥有可调悬挂系统，驾驶者能够根据实际路况，在舒适、运动和赛道三种驾驶模式之间自由转换。不仅如此，它们还装备了高效能的制动装置，这套装置包含了大尺寸的通风制动碟和赛车级别的制动钳，即使在极限驾驶状态下，也能保证出色的制动性能。

新能源技术的持续进步使得电动酷派跑车逐渐受到关注。这些车型依靠电动机带来的强大即时扭矩，表现出令人瞩目的加速能力。此外，部分制造商正尝试在跑车设计中融入混合动力系统，力求在保证强大动力的基础上，提高燃油效率。

酷派跑车的保养需要特别小心。它的强大引擎对机油质量有严格的要求，推荐使用全合成级别的赛车机油。刹车片和轮胎的损耗速度比普通车辆要快，需要定期进行检测和更换。对车辆进行专业的调整是确保其性能的关键，所以建议在官方认证的维修点进行保养。