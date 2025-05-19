我国生产的电视机在家庭电器领域扮演着关键角色，近段时间里，无论是在技术进步、产品质量还是用户满意度上，都取得了明显进步。以下列出了当前市场上表现优异的十个国产电视机品牌，供消费者们参考选择。

1. 海信（Hisense）

海信作为国内电视行业的佼佼者，其自主研发的ULED显示技术以及激光电视技术备受瞩目，画质表现卓越，特别是在高端市场领域，它占据了举足轻重的地位。

2. TCL

TCL是一家享誉全球的电视生产企业，其子品牌华星光电供应高品质的显示屏，产品线涵盖了中高端市场，而Mini LED技术的表现尤为出色。

3. 创维（Skyworth）

创维在OLED电视及4K电视市场具备显著竞争力，引入AI智能系统后，用户的使用体验得到显著改善，性价比相对较高。

4. 小米（Xiaomi）

小米电视凭借其高性价比和智能生态的明显优势，迅速在市场上崭露头角。MIUI TV系统操作起来十分顺滑，非常适合年轻用户使用。

5. 长虹（Changhong）

长虹作为一家资深的电视生产企业，在画质提升和产品耐用性上有着稳定的发挥，同时在中低端市场领域，其市场份额也相对较大。

6. 康佳（KONKA）

康佳电视因硬件基础稳固和产品种类丰富而广受好评，特别是在智能电视这一领域，它持续推出新的产品。

7. 华为（HUAWEI）





华为推出的智慧屏系列，配备了鸿蒙系统，着重于实现多设备之间的互联互通，同时其音质和画质表现均十分出色，无疑是一款技术含量较高的产品选择。

8. 海尔（Haier）

海尔电视以白电著称，尽管如此，其电视产品在品质与售后服务方面表现一直很稳定，非常适合那些重视可靠性的家庭用户。

9. 乐视（LeEco）

乐视电视一度凭借超高的性价比在市场上大受欢迎，尽管其品牌影响力有所减弱，但旗下部分产品依然保持着良好的市场竞争力。

10. 夏普（Sharp）

夏普虽然源自日本，但自从被富士康收购后，其产品在国内进行生产。在这些产品中，尤其是中低端机型，性价比十分显著，而且画质表现一直都很稳定。

选购建议

预算有限：小米、长虹等品牌的入门机型性价比高。

追求画质在选购时，首先应当考虑海信的ULED系列、TCL的Mini LED电视或者华为的智慧屏。

智能体验：华为、小米的生态整合更优秀。

我国生产的电视在技术层面、价格定位以及售后服务等方面，已经具备了与国外知名品牌抗衡的能力，消费者可以根据自己的实际需求挑选到合适的型号。