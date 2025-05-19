太平洋电脑配置价格表

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目前市面上主流的太平洋电脑配置价格表如下，供您参考：
1. 入门级办公配置：
CPU：Intel i3-12100（约800元）
主板：H610主板（约500元）
内存：8GB DDR4（约150元）
硬盘：256GB SSD（约200元）
显卡：核显
电源：300W（约150元）
机箱：普通机箱（约100元）
总价：约2000元
2. 中端游戏配置：
CPU：Intel i5-12400F（约1200元）
主板：B660主板（约700元）
内存：16GB DDR4（约300元）
硬盘：512GB SSD（约350元）
显卡：RTX 3050（约1800元）
电源：500W（约250元）
机箱：游戏机箱（约200元）
总价：约4800元
3. 高端游戏配置：
CPU：Intel i7-12700KF（约2500元）
主板：Z690主板（约1500元）
内存：32GB DDR4（约600元）
硬盘：1TB SSD（约600元）
显卡：RTX 3070 Ti（约4000元）
电源：650W（约400元）
机箱：高端机箱（约500元）
总价：约10100元
4. 专业工作站配置：
CPU：Intel i9-12900K（约4000元）
主板：Z690高端主板（约2000元）
内存：64GB DDR4（约1200元）
硬盘：2TB SSD（约1200元）
显卡：RTX 3090（约10000元）
电源：850W（约600元）
机箱：工作站机箱（约800元）
总价：约19800元
注意：
1. 以上价格为参考价，实际购买时可能有浮动
2. 建议根据实际需求选择配置
3. 购买时注意配件之间的兼容性
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