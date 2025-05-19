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太平洋电脑配置价格表

科技传媒网 华为 9


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目前市面上主流的太平洋电脑配置价格表如下，供您参考：

1. 入门级办公配置：

CPU：Intel i3-12100（约800元）

主板：H610主板（约500元）

内存：8GB DDR4（约150元）

硬盘：256GB SSD（约200元）

显卡：核显

电源：300W（约150元）

机箱：普通机箱（约100元）

总价：约2000元

2. 中端游戏配置：

CPU：Intel i5-12400F（约1200元）

主板：B660主板（约700元）

内存：16GB DDR4（约300元）

硬盘：512GB SSD（约350元）

显卡：RTX 3050（约1800元）

电源：500W（约250元）

机箱：游戏机箱（约200元）

总价：约4800元

3. 高端游戏配置：

CPU：Intel i7-12700KF（约2500元）

主板：Z690主板（约1500元）

内存：32GB DDR4（约600元）

硬盘：1TB SSD（约600元）

显卡：RTX 3070 Ti（约4000元）

电源：650W（约400元）

机箱：高端机箱（约500元）

总价：约10100元

4. 专业工作站配置：

太平洋电脑配置价格表


CPU：Intel i9-12900K（约4000元）

主板：Z690高端主板（约2000元）

内存：64GB DDR4（约1200元）

硬盘：2TB SSD（约1200元）

显卡：RTX 3090（约10000元）

电源：850W（约600元）

机箱：工作站机箱（约800元）

总价：约19800元

注意：

1. 以上价格为参考价，实际购买时可能有浮动

2. 建议根据实际需求选择配置

3. 购买时注意配件之间的兼容性

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本文地址： http://www.itmsc.cn/huawei/189763.html
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