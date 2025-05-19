联想公司研发的联想打印APP，是一款专为移动设备设计的打印软件，它致力于为用户带来方便快捷的无线打印服务。借助此应用，用户能够轻松地在手机或平板上完成文档、图片以及网页的打印任务，而且无需借助电脑连接。

联想打印APP支持多种打印方式：

1. 本地打印使用Wi-Fi或蓝牙技术连接联想打印机，可以轻松地将手机中的文档或照片打印出来。

2. 云打印支持直接在云端存储平台（例如谷歌驱动、微软OneDrive）上进行文件打印操作，非常适合用于远程工作的环境。

3. 无线直连即便没有路由器，用户依然能够借助APP直接与打印机建立连接，进而完成打印操作。

该APP还提供了一些实用的功能，比如：

文档格式调整可以对PDF、Word、Excel等文件进行基础修改，包括改变页面朝向、调整放大缩小等操作。

照片优化：支持自动裁剪、增强色彩，使打印出的照片效果更佳。

扫描功能某些型号的联想打印机支持通过应用程序进行文件扫描，并且能够将扫描结果保存为PDF文件或图片格式。

在使用联想打印APP的过程中，请记得检查手机和打印机是否连接到了同一网络，同时也要确保APP的版本是最新的，这样才能享受到最佳的打印体验。这款应用非常适合家庭用户使用，也适合小型办公室，对于那些经常需要移动打印的商务人士来说，它同样是个不错的选择。

若您选用联想品牌的打印机，建议您下载该应用程序，以享受更加智能与高效的打印服务。