联想家悦ir608配置

联想家悦ir608是一款专为家庭用户设计的台式电脑，它配备了适合日常办公和娱乐的主流配置。

该机型在核心硬件上搭载了英特尔赛扬J4125处理器，此处理器具备四核心四线程架构，基础运行频率为2.0GHz，且最高可提升至2.7GHz。内存方面，它配备了8GB DDR4标准的内存，并且支持最高至32GB的扩展。在存储配置上，它配备了256GB的SSD固态硬盘，同时预留了2.5英寸的硬盘位，便于用户后续进行容量升级。

该设备搭载英特尔UHD Graphics 600核显，具备4K分辨率输出能力。接口方面，设有4个USB 3.2 Gen1接口、2个USB 2.0接口，同时提供HDMI和VGA视频输出。在网络连接上，它支持千兆有线网络和802.11ac无线网络。





机箱在设计上考虑到了扩展性，特别预留了一个PCIe x16插槽和一个PCIe x1插槽，这样的设计使得用户在日后升级独立显卡或添加其他扩展卡时更为便捷。此外，该产品预装了Windows 10家庭版操作系统，并且在整体功耗上进行了有效控制，确保了较低的能量消耗。

该款机型选择了紧凑型机箱设计，其尺寸为308毫米×100毫米×293毫米，整体重量大约为3.5千克，非常适合空间不大的家庭使用。同时，它附赠了一套键盘鼠标，整个机器的噪音水平被限制在30分贝以下。