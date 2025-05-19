诺基亚手机的标志性铃声"Nokia Tune"源自于1902年的一首古典吉他曲目《Gran Vals》，该曲由西班牙作曲家弗朗西斯科·塔雷加所创作，原版乐曲时长为一分四十三秒。

1993年，诺基亚的工程师在探寻手机铃声的过程中，意外地从《Gran Vals》这首曲子中挑选出了最为悦耳的7秒旋律。这段旋律源自原曲的第13小节，经过电子合成器的再次创作，最终演变为了我们如今所熟知的手机铃声。

这个铃声起初被称作"Grande Valse"，直到1998年才正式更名为"Nokia Tune"。它伴随诺基亚1100、3310等经典机型，在全球范围内广受欢迎，成为了历史上播放次数极高的音乐片段之一。据数据统计，这个铃声每天在全球范围内大约被播放18亿次。





有趣的是，这个铃声辨识度极高，在2000年悉尼奥运会上，芬兰代表团进场时，观众们纷纷拿出手机播放此铃声，以此向诺基亚的故乡表达敬意。此后，诺基亚推出了多款手机，用户可以自定义这个经典铃声的不同变奏版本。

即便是在智能手机盛行的当下，仍有众多用户特意下载这款经典铃声。这款铃声不仅见证了某个手机品牌的辉煌历程，而且也承载了90年代至00年代初人们共同的回忆。2018年，诺基亚对这个铃声进行了重新混音，以全新的面貌让经典得以延续。

诺基亚除了主旋律之外，还推出了多款变体铃声，例如“Nokia Tune Remix”和“Nokia Tune Modern”等。这些变体在保留原有旋律核心的同时，巧妙地融合了多种音乐风格的特色。