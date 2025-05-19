成立于2012年的卓普手机，是我国的一个国产手机品牌，其总部设于深圳。该品牌专注于提供高性价比的智能手机，主要服务对象是那些预算有限的年轻消费者。

在硬件配置上，卓普手机一般选用中等性能的处理器，比如联发科的芯片，并且配备了较大容量的电池以及流行的内存配置。至于屏幕，它们大多使用LCD材质，分辨率介于720P和1080P之间。而在相机配置上，通常是后置的双摄像头或三摄像头系统，并具备AI美颜等基本的拍摄功能。

在系统配置上，卓普手机普遍采用对Android系统进行深度定制的ZOPO UI，其界面设计简洁明了，集成了基础应用。不过，该系统的更新速度相对较慢。其售价大多落在800至1500元这个区间，而且主要是通过网络渠道进行销售。





该品牌曾推出多款具有特色的手机型号，比如2013年面世的卓普小黑，这款手机采用了那个时期较为少见的窄边框设计。同年，2015年，该品牌又推出了卓普飞豹系列，该系列手机以超长续航能力为卖点，搭载了5000mAh的大容量电池。

需要留意的是，卓普手机的售后服务点数量不算多，维修工作往往需要通过邮寄来处理。同时，系统升级的维护周期相对较短，一般是在12到18个月的时间范围内。