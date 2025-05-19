联想小新15专为年轻用户设计，是一款轻薄便携的笔记本电脑，非常适合日常办公、学习以及娱乐需求。该笔记本配备了15.6英寸的屏幕，支持全高清分辨率，呈现的画面既清晰又细腻。机身以金属材质打造，重量仅约1.76千克，厚度大约为17.9毫米，携带起来十分方便。

在配置上，联想小新15系列笔记本搭载了11代或12代的英特尔酷睿处理器，部分型号还支持选择AMD锐龙处理器。内存配置有8GB或16GB DDR4可供选择，而在存储上，它配备了256GB、512GB或1TB的SSD固态硬盘，能够满足不同用户的需求。至于显卡，大多数型号采用了集成显卡，而部分高端型号则可以选择MX450独立显卡。





小新15的一大亮点是接口丰富，涵盖了USB 3.2 Gen1、USB 2.0、HDMI、3.5mm耳机接口以及全功能USB-C接口。在续航能力上，它内置了56.5Wh的电池，并采用了智能省电技术，能够保证大约8小时的综合使用时间。

这款笔记本系列配备了Windows 11操作系统，具备指纹解锁和键盘背光等实用功能。在散热方面，它采用了“智能散热”技术，既保证了性能的稳定，又有效减少了噪音。其价格范围大致在4000到6000元之间，性价比相当高。