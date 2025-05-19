锤子科技官方的在线购物网站——锤子商城，隶属于锤子科技，主要提供锤子科技自产及其生态伙伴企业的商品。该网站界面设计简洁明了，沿袭了锤子品牌的极简设计理念，以黑白色调为主。

商品分类清晰明了，主要包括：

1. 智能手机：目前在售的锤子/坚果手机系列

2. 智能硬件：包括TNT工作站、显示器等周边产品

3. 配件：手机壳、充电器等各类配件

4. 生活周边：锤子设计的相关文创产品

官网提供完整的购买流程：

商品详情页展示详细参数和功能特点

支持多种支付方式

完善的物流查询系统

7天无理由退换货服务

特色功能：

1. 真机实拍：所有产品图片均为真实拍摄

2. 设计师说：每个产品都有设计师讲解视频





3. 以旧换新：支持旧机回收折价

4. 锤子会员：可享受专属优惠和服务

售后服务完善，提供：

全国联保服务

在线客服支持

维修进度查询

延保服务购买

网站还设有"锤子社区"板块，用户可以：

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官方网站会不定期举办一些时间限制的折扣活动，成为注册会员后，您将能够及时收到相关的促销资讯。购物过程整体感觉顺畅，而且支付环节的安全性也得到了充分保障，因此，这无疑是购买锤子品牌产品的最佳选择。