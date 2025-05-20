2018年，三星发布了note9这款高端手机，作为note系列的第九个成员，它在性能和功能上均有显著提升。

note9在设计上沿袭了note系列的经典方形造型，其屏幕尺寸达到了6.4英寸，采用了Super AMOLED全视曲面屏技术，屏幕的占比高达84%。在机身方面，它采用了玻璃材质和金属中框的搭配，并且具备了IP68级别的防水防尘能力。note9新增了深海蓝这一款色彩，同时，它还巧妙地融入了金色S Pen的撞色设计，这样的搭配使得其风格显得格外独特。

note9在硬件上，搭载了那个时代最先进的处理器Exynos 9810和骁龙845，同时拥有6GB或8GB的运行内存，以及128GB或512GB的存储容量，并且支持最高512GB的扩展。与note8相比，其4000mAh的大容量电池得到了明显提升，续航能力相当出色。

note9最吸引人的特点在于其升级版的S Pen，这款新S Pen新增了蓝牙功能，可以远程操控拍照和PPT翻页等操作。它具备4096级的压感，笔尖直径仅为0.7毫米，提供了出色的书写体验。而且，这款手写笔还拥有IP68级别的防水性能。





拍照方面，note9配备了1200万像素的广角与长焦双摄，支持F1.5至F2.4的变焦光圈调节，并且加入了OIS光学防抖技术。它的前置摄像头达到了800万像素，并且能够实现自动对焦。在光线较暗的环境中，这款相机的表现尤为突出。此外，AI场景识别技术还能智能地调整拍摄参数。

该系统运行的是搭载Android 8.1操作系统的Samsung Experience 9.5版本，具备DeX桌面模式以及Bixby智能助手等特色功能。此外，还引入了全新的水碳冷却系统，这一系统有效调节并控制了设备的温度。

note9这款商务高端手机，性能表现十分优秀；尤其在S Pen的创新使用和电池持久力上，它有着明显的领先。尽管它的售价不低，但无疑，对于追求高效办公的用户而言，它仍然是个不错的选择。