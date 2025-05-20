诺基亚新n97刚上市价格

2009年，诺基亚推出了N97，这是一款高端智能手机。当时，它的售价大概在550欧元上下，这个价格还未包含税费。该手机拥有3.5英寸的触控屏幕和具备全面功能的实体键盘。此外，它运行的操作系统是Symbian S60。

当时，N97在中国大陆的官方零售价达到了5688元人民币，而在香港的售价则大致在5200港元附近波动。与此同时，美国市场上同一时期的iPhone 3GS的签约费用仅需199美元。

N97的硬件配置在当时属于高端：

32GB存储空间

500万像素卡尔蔡司镜头

ARM 11架构434MHz处理器

1500mAh电池

N97手机上市半年左右，其价格便开始走低，降至约4500元人民币。到了2010年中期，价格进一步下滑，大约在3500元左右。然而，这款手机在市场上的销售表现并不出色，主要原因是它所搭载的Symbian系统操作不够顺滑，并且与同价位其他产品相比，硬件配置上存在一定的不足。

需注意，N97系列中存在一款体积较小的型号，其价格大约在3950元人民币附近。随后，诺基亚又相继推出了N8等新款手机，旨在取代N97在市场上的地位。