三星E618是韩国三星电子制造的一款早期折叠手机，它在2004年正式上市。该手机采用了传统的翻盖造型，并具备双屏幕显示的特点。外屏是一块1.1英寸的OLED单色显示屏，而内屏则是一块1.8英寸的TFT彩色主显示屏。这两块屏幕的分辨率均为128×160像素。

在功能上，三星E618能够接入GSM 900/1800/1900三个频段，配备了30万像素的摄像头，能够捕捉到最大640×480像素的照片。此外，手机配备了40和弦的铃声，内置了WAP 2.0浏览器，并支持通过GPRS上网。在存储配置上，E618拥有4MB的内部存储空间，但并不支持存储卡的扩展。

特色功能包括：

1. 支持JAVA MIDP 2.0应用

2. 内置实用工具如日历、闹钟、计算器等





3. 支持SMS和MMS短信功能

4. 内置多款游戏

5. 通话时间最长可达3小时

E618在外观设计上选择了银色机身搭配黑色面板，整体尺寸为85毫米乘以44毫米乘以23毫米，重量大约是85克。在那个时代，E618以其可折叠的结构和双屏显示功能，成功吸引了众多消费者的目光。

这款机型已经停售多年，它属于早期的功能手机，与现在的智能手机相比，在功能和性能上存在明显的不足。