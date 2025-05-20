索爱，即索尼爱立信，曾是手机市场的领军企业，它推出了众多备受瞩目的手机产品。以下列举了几款索爱的标志性手机，并对它们进行了简要的说明，同时附上了相应的图片以供大家参考。

1. 索爱T68i

这款手机属于索爱早期推出的经典型号，它采用了彩色的屏幕设计，并且具备接收彩信和蓝牙通信的功能。它的外形线条流畅圆润，按键布局合理便捷，因此颇受消费者青睐。

索爱T68i，这款手机，禁止擅自修改，确保专有名称不被更改。

2. 索爱K750i

K750i在2005年问世，是一款具备200万像素摄像头的拍照手机，能够实现自动对焦功能，当时在同类产品中堪称佼佼者。

3. 索爱W800i

W800i作为索爱Walkman系列中的首款音乐手机，具备MP3播放功能，并且采用了橙色的机身设计，因而深受音乐爱好者的喜爱，成为了他们的首选之选。





K800i配备了320万像素的摄像头，并配备了氙气闪光灯，这使得它成为了当时拍照功能最为出色的手机之一，因而被誉为“Cyber-shot手机”。

5. 索爱P990i

P990i是一款专为商务人士设计的智能手机，它拥有全键盘和触摸屏的双重操作方式。该设备搭载的是Symbian操作系统，能够流畅运行各类商务应用。同时，它还支持Wi-Fi和3G网络，满足了用户在移动办公中的高速网络需求。在当时，P990i无疑是高端商务人士的首选。

6. 索爱Xperia X10

X10作为索爱向安卓系统转变的重要作品，配备了4英寸的电容触摸屏和800万像素的摄像头，属于当时早期安卓旗舰手机中的佼佼者。

!索爱Xperia X10 这款手机禁止进行修改。

这些机型展现了索爱在各个阶段的技术革新和实力，尽管索尼移动已经接替了其品牌地位，然而，这些经典的手机型号依旧受到众多用户的深情回忆。