学生买哪种平板电脑好

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在挑选平板电脑时，学生需考虑个人的学习需求、财务预算状况以及使用场合。以下提供几点建议：
1. 预算在2000元以内：
华为MatePad SE 10.4英寸款：价格公道，性能优良；支持众多学习软件。
小米平板5：11英寸2.5K屏，适合看课件
荣耀平板8：12英寸大屏，护眼功能好
2. 预算2000-4000元：
苹果iPad 9代：A13芯片，学习软件丰富
三星Tab S6 Lite：带S Pen手写笔，适合做笔记
华为MatePad 11：120Hz高刷屏，多屏协同功能
3. 专业需求：
绘画设计：iPad Air+Apple Pencil
编程学习：Surface Go 3（Windows系统）
文献阅读：大屏设备如联想小新Pad Pro 12.7
选购建议：
记笔记需求选支持压感笔的型号
长期阅读选LCD屏比OLED更护眼
预算有限优先考虑存储容量（建议128G起）
注意学校要求的软件兼容性
二手iPad也是性价比之选
配件推荐：
第三方触控笔（原装1/3价格）
折叠保护壳（带支架功能）
蓝牙键盘（写论文用）
使用时注意：
安装时间管理软件避免分心
定期备份学习资料
合理规划使用时间保护视力
请亲自前往实体店体验手机的握持手感，同时请注意观察屏幕的显示质量、操作系统的运行是否顺畅以及电池的持久性能。通常在每年的学生优惠期间（即7月至9月），会推出针对教育用户的折扣优惠。
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