苹果7多少钱一部128g

苹果公司于2016年推出了苹果7这款智能手机，当时128GB存储版本的官方零售价为6188元。尽管该型号已停产多年，但市场上仍有部分销售渠道能够购得。

现在市场上能买到的苹果7 128GB主要有以下几种情况：

1. 二手市场：根据成色不同，价格在600-1200元左右

九成新：1000-1200元

八成新：800-1000元

七成新及以下：600-800元

2. 翻新机：价格在1200-1500元之间

官方翻新机比较少见

第三方翻新机较多





3. 库存新机：非常罕见，价格在2000-2500元

可能为经销商积压库存

存在一定风险

需要注意以下几点：

苹果7已经无法升级到最新iOS系统

性能相比新机型差距较大

购买时要特别注意电池健康度

建议选择可靠的二手交易平台

若您正需一台备用手机或预算有所限制，那么购买一台二手的苹果7 128GB版本或许是个不错的选择。然而，若打算将其作为日常使用的主力机，那么还是建议您考虑购买更新款式的手机。